Gevaarlijk fietspad wordt na jaren eíndelijk opgeknapt

Het fietspad is verzakt en de tegels liggen schots en scheef. De gemeente Gouda wilde het al jaren doen, maar het groot onderhoud aan het Aschpotpad in Gouda wordt nu dan toch echt uitgevoerd.

Het fietspad ligt tussen de Wethouder Venteweg en de Slagenbuurt. Het idee is om het pad zestig centimeter op te hogen zodat het uitkomt boven het waterpeil in de sloot. Met de werkzaamheden is de gemeente eind augustus gestart. Vermoedelijk duren die nog halverwege november.

,,Om fietsers en voetgangers de ruimte te geven, verbreden wij het pad naar 3 meter. Over een lengte van 330 meter komt er een extra strook naast het pad. De extra strook van 60 centimeter breed komt er zodat wandelaars even opzij kunnen gaan of stil kunnen staan als zij dat willen”, volgens de gemeente. ,,We hebben gekozen voor 1 pad met een extra strook waarop mensen zowel mogen fietsen als wandelen. Door deze keuze ontstaan er geen technische problemen met de kabels en leidingen onder de grond.”

Huisafval

Het pad is 700 meter lang. Op 600 meter daarvan maken tegels plaats voor asfalt. Op de overige honderd meter gebruikt de gemeente in samenwerking met de provincie Zuid-Holland materiaal dat gemaakt is van gerecycled, plastic huisafval. ,,Het materiaal is licht. Daardoor is de verwachting dat het minder gaat zakken dan normaal asfalt”, volgens de gemeente Gouda.

Gouda wil het fietspad ook veiliger maken, en plaatst daarom verlichting. Daarbij is het de bedoeling om het licht vooral te laten schijnen op het pad. Ook de sterkte van het licht moet aan te passen zijn, zodat het lichter is als het pad meer gebruikt wordt en donkerder als het minder gebruikt wordt. ,,Het gebruik van led-verlichting bespaart energie.”

