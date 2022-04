Gezocht: een nieuwe dorpsdichter in Waddinxveen

In deze stad in het Groene Hart loop je het meeste risico op een inbraak

De grootste kans op een woninginbraak loop je in Oudewater. Vorig jaar was het daar twintig keer raak. Dat lijkt weinig, maar het gaat om 4,4 inbraken per 1000 huishoudens. Nergens anders in het Groene Hart is dat cijfer zo hoog.

