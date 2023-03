Gezocht! Gastgezinnen om babykatten op te vangen: ‘Nu al vier moederpoezen bevallen’

Al vier moederpoezen worden op dit moment opgevangen in gastgezinnen van het Goudse dierenasiel. En die hebben in totaal vijftien baby's gekregen. Normaal gesproken begint het kraamseizoen pas in april en dat baart zorgen.

,,We zijn dringend op zoek naar meer gastgezinnen om de kittens en hun moeders op te vangen.” Dat zegt Anneloes Boot-Van Ardenne van het Dierenopvangcentrum in Gouda. ,,Het is heel schattig, die kleine kittens. Maar het is ook een beetje dubbel. Want hoeveel jonge katten komen er dit jaar op ons pad?”

Vorig jaar herplaatsten de medewerkers ruim 260 kittens. Meer dan in de jaren ervoor, zeggen ze. Dat het kraamseizoen zo vroeg begint, kan dus betekenen dat ook dit jaar weer een recordaantal kittens moeten worden grootgebracht.

Het gaat om babykatten die in de opvang worden geboren of op straat worden gevonden. Boot-Van Ardenne: ,,Normaal gesproken hebben we rond deze tijd van het jaar nog geen kittens, op een enkele uitschieter na. Als dit de voorbode is, dan denk ik, wat staat ons nog te wachten dit jaar? Als het zo doorgaat, dan hebben we nieuwe gastgezinnen heel hard nodig.

Kosten

De kittens die de medewerkers opvangen, zijn meestal gesocialiseerd, vertelt Boot-Van Ardenne. ,,Dat zegt ons dat ze in huis geboren zijn. Het zijn geen verwilderde katten.” Een teken dat kattenbaasjes er nog steeds niet massaal voor kiezen om hun salontijgers te laten neutraliseren.

,,Ik denk dat veel baasjes nog steeds niet inzien hoe belangrijk het is. Of de kosten niet kunnen dragen. Maar als we het precies wisten, wat er speelt, dan kunnen we het probleem aanpakken. Voor een deel blijft het toch gissen.”

Waar moet een gastgezin precies aan voldoen? ,,Het belangrijkste is een aparte ruimte waar de katten in begin kunnen zijn, omdat we nooit weten of ze iets besmettelijks hebben. Of het gezin moet geen andere, eigen dieren hebben. En we letten erop of ze de visie van de Dierenbescherming delen, bijvoorbeeld hetzelfde denken over neutralisatie.”

Wil jij Anneloes en haar collega's helpen? Klik dan hier voor meer informatie: https://www.dierenbescherming.nl/vacatures/pleegopvang-gastgezin-kat-15

