Gezochte man slaat op de vlucht als hij agenten ziet en verstopt zich in achtertuin

column Toevluchts­oord voor arme mensen om te ontsnappen aan de kou: samen kunnen we warm blijven

Buiten is het deze week koud, maar in de Bibliotheek bij de Chocoladefabriek is het lekker warm. De Chocoladefabriek is een van de vijf aangewezen Warme Kamers in Gouda, waar mensen terechtkunnen om de kou te ontvluchten.

24 november