GGD regio Utrecht is begonnen met vaccineren tegen apenpokken

De verschijnselen van een besmetting met monkeypox lijken op die van een besmetting met pokken, maar monkeypox verloopt in het algemeen veel milder. Het belangrijkste symptoom is de huiduitslag, die begint met rode vlekken en overgaat in blaasjes. Deze blaasjes vormen uiteindelijk de pokken die pijnlijk kunnen zijn. Na het indrogen van de blaasjes blijven korsten over die uiteindelijk na 2 tot 3 weken van de huid afvallen. Het is mogelijk dat er littekens komen op de plekken van de blaasjes.