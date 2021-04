GHZ-directeur doet oproep: ‘Alle zorgmedewerkers met voorrang vaccineren’

VIDEO Man (40) aangehou­den voor brandstich­ting in moskee Assalam in Gouda

3 april In het gebouw aan de Antwerpseweg in Gouda dat moskee Assalam ombouwt tot nieuw gebedshuis, heeft vannacht rond 02:55 uur brand gewoed. De brand is aangestoken. Een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden. Wat zijn rol is bij de brandstichting wordt onderzocht.