Gigantische waterlekkage in Goudse Schouwburg: ‘Met pijn in ons hart moesten we toekijken’

De eerste voorstelling stond overigens pas gepland voor 22 september (kleine zaal), maar dat laat onverlet dat de klap enorm is. ,,Met pijn in ons hart moesten we toekijken hoe er allemaal grote gaten in de net geschuurde en geoliede vloer werden geboord”, zegt directeur Tineke Maas. Ook op andere vlakken is de schade groot. Er is ‘forse waterschade’ aan de schuifdeur naar de laad- en losruimte, de brandschermen, de plafonds, de vloeren en alle spullen die in die ruimtes lagen. Ook duurt het even voordat Stedin de schouwburg weer op het elektriciteitsnetwerk aan kan sluiten.