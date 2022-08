Gigantische waterlekkage in Goudse Schouwburg: theater enkele weken dicht

Een gesprongen boiler en een hoofdleiding die nog openstond heeft er voor gezorgd dat medewerkers van de Goudse Schouwburg enkeldiep in het water stonden, tot in de kleedkamers in de kelder aan toe. Daarom is het theater enkele weken dicht.

,,Met pijn in ons hart moesten we toekijken hoe er allemaal grote gaten in de net geschuurde en geoliede vloer werden geboord”, zegt directeur Tineke Maas. Ook op andere vlakken is de schade groot. Er is ‘forse waterschade’ aan de schuifdeur naar de laad- en losruimte, de brandschermen, de plafonds, de vloeren en alle spullen die in die ruimtes lagen. Ook duurt het even voordat Stedin de schouwburg weer op het elektriciteitsnetwerk aan kan sluiten.

De lekkage ontstond in de nacht van maandag op dinsdag. Directeur Tineke Maas werd verwittigd door de brandweer. Eenmaal aangekomen bij het theater zag ze het water al dat liep uit de hoogspanningskasten aan de buitenkant van het gebouw.

Hard uitgespoten

Na het afsluiten van de hoofdkraan kon de schade worden opgenomen. ,,Het overdrukventiel van de boiler op de tweede verdieping was gesprongen”, meldt de schouwburg. ,,De oorzaak daarvan is nog niet bekend, maar het water is er zo hard uitgespoten dat zelfs de betonnen opvangbak waarin de boiler stond niets tegenhield. Het is recht door de muren gegaan en toen gaan lekken naar de verdiepingen eronder.”

Het theater vervolgt: ,,Dwars door de plafonds is het naar de tussenverdieping gelekt en vervolgens bij de gang achter de kleine zaal doorgelopen naar de gangen, laad- en losruimte en zelfs naar de kelder. De schaarlift van de kelder naar de grote zaal stond helemaal vol met water, inclusief de motor, en toen deze vol was is het aan de andere kant weer overstroomd naar alle kleedkamers en is de benedengang onder water gelopen.”

De verzekeraar en de gemeente als eigenaar van het pand werken aan het herstel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.