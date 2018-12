Goddelijk schaatsen ín de kerk

update Te water geraakte vrachtwa­gen zat vol kaarsen voor Kaarsjes­avond Gouda

7 december De vrachtwagen die vanmorgen op de Verlengde Tuurluur in Waarder te water was geraakt, vervoerde de kaarsen voor de Goudse Kaarsjesavond. ,,Bijna was Gouda bij Kaarslicht letterlijk in het water gevallen’’, liet de organisatie weten op Twitter.