Goed nieuws: vanaf vandaag rijden er meer intercity's naar Den Haag, Rotterdam én Utrecht

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN Deze partijen willen windmolens van 240 meter hoog in Woerden (en deze juist níet)

De Woerdense gemeenteraad stemde juli vorig jaar in met de mogelijke komst van twee windturbines. Desondanks roepen meerdere fracties in hun verkiezingsprogramma’s dat ze tegen deze 240 meter hoge joekels zijn. Hoe reëel is het dat ze er toch niet komen?

13 maart