Gouda door de ogen van vluchtelingen: ‘Door fotoproject hebben wij ons weer mens gevoeld’

Snel geregeld: Misha (17) vluchtte twee weken geleden uit Oekraïne, schreef zich in en is nu Gouwenaar

Ze zijn pas twee weken in Gouda, maar de uit Oekraïne gevluchte Misha (17) en zijn oma Valentina (65) zijn nu al ingeschreven in de stad. Het duo, dat bij twee Gouwenaars in huis verblijft, heeft nu een burgerservicenummer waarmee ze aan het werk kunnen en waarmee ze een bankrekening kunnen open.

18 maart