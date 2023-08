Gouda ergert zich kapot aan hardrijders, lawine aan reacties na oproep politie: ‘Het lijkt wel een circuit’

Beginnend bestuurder sjeest met 86 km/u langs politiecon­tro­le waar 50 het maximum is

Hij of zij had net het rijbewijs en reed nu al veel te hard door een straat waar 50 kilometer per uur is toegestaan. De bestuurder raasde donderdagmiddag met 86 kilometer per uur langs een politiecontrole op de Koningin Wilhelminaweg in Gouda.