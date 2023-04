Gouda gaat aan de slag om glibberige modderpoel in het Noorderhout te herstellen

Goudse Adjudant van de Koning wierp zich voor demon­strant bij bezoek Macron

Hij is Adjudant van Zijne Majesteit de Koning, Ronald Verkuijl uit Gouda, en twijfelde geen seconde. Toen een demonstrant woensdag rende in de richting van de Franse president Macron, gooide Verkuijl zijn lichaam in de strijd en wierp hij de betoger op de grond.