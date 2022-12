Gouda: Goed geluisterd bij besluit geen extra terrassen toe te staan op de Markt

Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van de fractie van Gouda Vitaal. Gouwenaars gaven in de enquête aan enthousiast te zijn over de uitbreiding van de terrassen op de Markt , en toch liet het college de uitkomsten daarvan niet doorslaggevend zijn. Gouda Vitaal zette daar vraagtekens bij.

Indruk

Dat de uitslag van de enquête doorslaggevend was bij het definitieve besluit, was van te voren al niet de bedoeling, zegt het college. Dat die indruk wel is ontstaan, wordt geweten aan ‘communicatie vooraf’. ,,Het aantal respondenten van 1500 is veel meer dan we gebruikelijk krijgen bij een peiling via de ‘Gouda denkt mee’-app en de sociale mediakanalen.”