Gouda grijpt in na zoveelste autobrand en plaatst camera in deze wijk: ‘Galbakken, zijn het’

Foutparke­ren ligt gevoelig in de Krimpener­waard (net als blaffende honden in Schoonho­ven)

Verkeerd parkeren? Moet je in de Krimpenerwaard niet doen; dat is met stip ergernis nummer één. Overigens, in Schoonhoven een blaffende hond thuis hebben zitten is evenmin een aanrader.

10 april