Gouda heeft nieuwe gasleverancier en gaat veertien gemeentelijke huurders compenseren

In maart werd bekend dat Gouda het contract met het Russische Gazprom door de papierversnipperaar zou halen. Als onderdeel van het zesde sanctiepakket tegen Rusland moesten alle contracten met Russische bedrijven de prullenbak in.

Prijsstijgingen

Met het afsluiten van een nieuw contract komen ook prijsstijgingen om de hoek. Die zullen uitkomen op 179 procent, voor elke 100 euro die op grond van het Gazprom-contract werd betaald, wordt dat met de nieuwe leverancier 279 euro, meldt Gouda. De prijzen voor 2023 pakken nog ongunstiger uit. In totaal is Gouda 50 procent meer kwijt aan gas dan wanneer het contract met Gazprom in stand was gebleven.