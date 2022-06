Gouda in 18e-eeuwse sferen voor opnamen van internationale speelfilm

De Oosthaven in Gouda is volgende week het decor voor opnamen van de internationale verfilming van het boek ‘Een schitterend gebrek’ van Arthur Japin.

Het verhaal speelt zich af in 1758 en het historische centrum van Gouda past hier volgens regisseur Michiel van Erp en creatief directeur Erwin Olaf goed in. De opnamen vinden van maandag tot en met vrijdag plaats op het gedeelte van de Oosthaven tussen de Minderbroederssteeg en de Lange Noodgodsstraat. De acteurs zijn te zien in 18de-eeuwse klederdracht.

Voor de speelfilm, die wordt gemaakt voor een internationaal publiek en ‘A beautiful imperfection’ gaat heten, wordt ook gedraaid in Italië en België.

Geen auto's

Het boek ‘Een schitterend gebrek’ is gebaseerd op het leven van Lucia, de eerste grote liefde van Giacomo Casanova. Nadat haar gezicht is aangetast door de pokken, verlaat ze Italië en vestigt zich in Amsterdam. Zestien jaar later ontmoeten ze elkaar weer. Lucia leidt inmiddels een leven als de gesluierde courtisane Galathee (dure prostituee) en Casanova herkent haar daardoor niet. Ze worden weer geliefden, maar de grote vraag is of Lucia haar ware identiteit durft te onthullen.

Vanwege de filmopnamen in Gouda voor het kostuumdrama, mogen er volgende week geen auto’s worden geparkeerd op het gedeelte van de Oosthaven tussen de Minderbroederssteeg en de Lange Noodgodsstraat. De weg is volgende week niet de hele tijd afgesloten, maar af en toe maximaal vijf tot tien minuten per opname.

Gelauwerd

Michiel van Erp is één van de meest gelauwerde regisseurs van Nederland, die diverse bekroonde films, tv-series, documentaires en toneelstukken op zijn naam heeft staan. ‘A beautiful imperfection‘ is een co-productie van Nederlandse, Belgische en Italiaanse filmbedrijven. Het scenario is geschreven door Arthur Japin en Ursula Rani Sarma.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.