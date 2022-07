Gouda kreeg standje over woonwagens en neemt maatregelen, maar woonwagenbewoners nog niet tevreden

Gouda hield niet bij in hoeverre woonwagenbewoners bij het vinden van een woonwagen achtergesteld raken bij woningzoekenden in de sociale huursector. De gemeente had een belangstellendenlijst, maar die ‘is geheel vrijblijvend’, volgens het CvdRM. En is niet helemaal duidelijk over het aantal mensen dat belangstelling heeft voor een standplaats en wat de wachttijd is. Daarom komt er nu een verplichte inschrijving voor een standplaatszoekende.