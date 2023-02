Gouda krijgt 260.000 euro voor woonprojecten: ‘Helaas wachten nog steeds veel starters op woningen’

Nooit meer glas weggooien in de glasbak: buurjon­gens Peter en Thijs werken aan dé oplossing

Waarom gebruiken we bierflesjes opnieuw, maar gooien we glazen potjes met bruine bonen, pindakaas of jam kapot in de glasbak? Dat moét anders, vinden vrienden en zakenpartners Thijs Wester (24) en Peter Verweij (28). Hun bedrijf PAKT probeert de verpakkingswereld te veranderen.

3 februari