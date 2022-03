Gouda krijgt eigen feestlied en de hele stad werkt mee aan de videoclip

Wie zaterdag rondloopt in de Goudse binnenstad, kan ze zomaar tegenkomen: een playbackend kaasmeisje bij de Waag, playbackende fanfareleden in het Houtmansplantsoen en een playbackende visboer op de Markt. Wat is er aan de hand?

Ronald Buijsse, een van de initiatiefnemers van het Feestlied Gouda750, geeft opheldering. De playback-acts zijn onderdeel van een videoclip die zaterdag wordt opgenomen. De clip is bedoeld als promotie van Gouda gaat nooit voorbij, zoals het feestlied luidt. ,,We hebben een brede oproep gedaan onder de Goudse inwoners: wie wil meewerken, in een bepaalde rol, aan onze videoclip? Daar hebben we veel reacties op gekregen. Mensen playbacken allemaal op het paar tekstregels van het lied. Twee echte zangers, Peter Dijkstra en Pauline van der Stadt, zorgen voor de muzikale vertolking. De inwoners playbacken dus op hun stemmen.”

Het is een bont geheel aan Gouwenaars, dat te zien zal zijn in de clip, vertelt Buijsse. Van voetballers van Olympia tot hockeyers van de Goudse Mixed Hockey Club, van harmonie De Pionier tot Gouwestad Radio. Allerlei bekende Goudse plekken komen daarbij ook in beeld, zoals straatjes, molens en sluizen. Eerder zijn er al opnames gemaakt met de playbackende Goudse brandweer, zorgmedewerkers in het Groene Hart Ziekenhuis, buurtmoeder Dushi in buurthuis De Walvis en ouderen in zorgcenrum Gouwestein.

Volgens Buijsse is er al veel belangstelling voor Gouda gaat nooit voorbij. Bedoeling is dat verenigingen en artiesten een eigen versie van het nummer maken. ,,Pop- en jazzkoor Flexible Sound is er al mee bezig, net als harmonie De Pionier. Ook zijn we benaderd door een draaiorgelspeler, stadsbeiaardier en Goudse rapper, heel divers dus.”

De videoclip met alle meewerkende Gouwenaars, wordt begin april feestelijk gelanceerd.

