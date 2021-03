Gouda krijgt grootste stroopwafelmuur ter wereld

‘Rots in de branding’ Cazemier kondigt afscheid als burgemees­ter van Krimpener­waard aan

23 maart Burgemeester Roel Cazemier stopt er mee. Een tweede ambtstermijn in de Krimpenerwaard laat de 61-jarige Schoonhovenaar aan zich voorbijgaan. Zijn vertrek, per januari volgend jaar, verrast zowel vriend als vijand. ,,Jammer, hij is een rots in de branding.”