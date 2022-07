Gouda trakteert op verjaardag op ijs in plaats van megataart

‘Oubollige’ woning te koop zetten? Stylisten kunnen de prijs zo 20.000 euro opschroe­ven

Familiefoto’s in de slaapkamer, een grote trampoline in de achtertuin en een babybox in de woonkamer. Kan geen kwaad, toch? Natuurlijk niet. Maar als je voor een mooi bedrag van je huis af wil wel.

12 juli