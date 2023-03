Gouda trekt tienduizenden bezoekers naar stad door viering 750 jaar stadsrechten, meer dan jaar voor corona

Mogelijk tientallen vakantie­huis­jes in het Krimpener­hout: ‘Willen geen groot vakantie­park’

Logeren aan het water? Het wordt wellicht mogelijk in het Krimpenerhout. Bekeken wordt of het recreatiegebied in Krimpen aan de Lek geschikt is voor vakantiehuisjes, maar een drukke kermis mag het niet worden.