Gouda verwelkomt MEROL op Koningsnacht

Groene Hart in 1939 Vader leverde groente voor zieke werknemers, als dank kreeg zoon Ram (15) na de oorlog een baan in deze drukkerij

De foto met daarop de in 1939 in gebruik genomen bedrijfshal van uitgeverij en drukkerij Samsom in Alphen aan den Rijn, bracht bij velen zoete herinneringen boven.

10:57