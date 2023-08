Wil je niet missen: Gouda viert de zomer

indebuurt.nl Gouds mysterie: hier komt de naam Lazarus­poortje vandaan

Je hebt vast wel eens van het Lazaruspoortje gehoord. Je weet wel, de achteringang van Museum Gouda tegenover de Sint Janskerk. De poort is gebouwd in 1609, maar was niet altijd de toegang tot het museum. Sterker nog, het stond vroeger op een heel andere plek in Gouda en nee, de naam heeft niks te maken met een stel dronken Gouwenaars.