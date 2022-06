Gouda viert Keti Koti: ‘Nog altijd zien we vormen van slavernij’

Vrijdag 1 juli is het 149 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen formeel werd afgeschaft. Tijdens de allereerste, kleinschalige Goudse viering in de Chocoladefabriek wordt teruggeblikt op het trans-Atlantische slavernijverleden en wordt de link gelegd tussen toen en nu.

,,Want nog altijd zien we vormen van slavernij”, aldus de organisatie. ,,Denk maar aan uitbuiting en schending van mensenrechten in de mode- en voedselindustrie.” De Goudse Keti Koti wordt georganiseerd door Libertum en het Anti Discriminatie Platform, samen met de gemeente Gouda.

Belangrijke dag

Het doel van Gouda750 is Gouda niet alleen mooier en leuker door te geven, maar vooral ook socialer en inclusiever, stelt de organisatie. ,,Daarom staan we 1 juli stil bij de vraag waarom Keti Koti zo’n belangrijke dag is voor de zwarte gemeenschap in Nederland. En hoe kan de geschiedenis van slavernij en kolonialisme goed ingebed worden in het Goudse onderwijs?”

Keti Koti in Gouda is voor alle leeftijden en wordt vanaf 16.15 uur gevierd in de Chocoladefabriek.

