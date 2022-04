Gouda wéér opgeschrikt door nachtelijke autobrand, spullen uit wagen meegenomen voor onderzoek

Opnieuw een autobrand in Gouda. Dit keer ging een voertuig in vlammen op aan de Nijverheidsstraat, op het bedrijventerrein Kromme Gouwe.

De brand was rond 01.15 uur vannacht. De brandweer die snel ter plaatse was, had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat van het voertuig weinig overbleef.

Volgens getuigen zou brandstichting niet worden uitgesloten. De politie heeft spullen in en rond de auto meegenomen voor nader onderzoek.

De brand op de Nijverheidsstraat volgt enkele dagen na die op de Bosweg in Korte Akkeren. De laatste tijd zijn er meerdere autobranden geweest in Gouda. Begin deze maand vloog een auto in brand op het Olympiadeplein in Oosterwei. Twee weken eerder was het ook al raak op het Olympiadeplein. Toen gingen twee voertuigen in vlammen op.

Dezelfde nacht brandde er bovendien een auto uit op de Gedenklaan. Kort daarna was het raak op het Reinaertplein in Oud-Achterwillens. Vanwege de autobranden op het Olympiadeplein is er cameratoezicht ingesteld.

