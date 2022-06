Gouda weigerde aparte ruimte voor vrouwen tijdens stadsiftar: ‘Vrouwen voelden zich buitengesloten’

Noor (18) valt op mannen, vrouwen en alles daar tussenin; voor wie daar mee worstelt, schreef ze een boek

‘Ik val op mannen, vrouwen en alles daar tussenin’. Via die tekst in haar boek That’s so gay deelde de Goudse Noor Hovius (18) dat voor het eerst met haar ouders. ,,Ze zeiden altijd al dat ik thuis mag komen met wie ik wil, maar het is toch een heel grote stap geweest.”

8:45