Gouda werkt aan winterplan voor stijgende energieprijzen: ‘We laten niemand in de kou staan’

Het Goudse stadsbestuur werkt aan een plan om ervoor te zorgen dat in Gouda deze winter ‘niemand in de kou komt te staan’. Net als in coronatijd wil wethouder financiën Michiel Bunnik helpen in deze tijd van ‘financiële angst’.

Nu de winter voor de deur staat, maken veel mensen in Nederland zich ongerust over de stijgende energieprijzen, waardoor het leven voor hen snel duurder wordt. Gouda zal niet achteroverleunen, beloofde Bunnik woensdagavond tijdens de raadsvergadering in het Huis van de Stad.

,,Er is financiële angst bij inwoners, instellingen en bedrijven. We gaan los van de begroting bezig met een actieplan en we willen met de raad, vooruitlopend op de begrotingsbehandeling, bekijken hoe we het beste kunnen helpen. Net als in coronatijd zijn we bereid om te helpen daar waar dat kan.”

Wethouder Bunnik vervolgt: ,,Want ook nu is snel schakelen gewenst. Dus we zijn voor de korte termijn bezig met een winterplan met snelle acties en dan vervolgens kijken wat er verder nodig is. Weet dat we er oog voor hebben. In Gouda laten we niemand in de kou staan. De inwoners niet en de maatschappelijke instellingen niet.”