Gouda wil dit bijzondere pand in het centrum kopen zodat knappe koppen er straks kunnen werken

column De belangrijk­ste boodschap? Ga stemmen

Weet jij al wat je gaat stemmen, vraagt een vriendin. Zij moet zich nog verdiepen in de verkiezingsprogramma’s, wat in Gouda met dertien partijen een tijdrovende klus is. Gelukkig heeft de gemeente een magazine huis aan huis verspreid, waarin alle kandidaten broederlijk bijeen staan.

10 maart