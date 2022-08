Gouds restaurant LIZZ wordt geprezen in Michelingids en ‘koerst af op ster’: ‘Het is niet alsof we er al zijn’

Gepaste trots? De beoordeling beschouwt hij als een ‘compliment’, maar hij waakt ervoor om met het hoofd in de wolken te lopen. ,,We hebben een stijgende lijn in kwaliteit, maar het is niet alsof we er al zijn”, zegt Kuijpers. ,,Het moet niet zijn of we het al hebben behaald, en als dat wel het geval is, moeten we ons blijven ontwikkelen. Dat gaat soms fout. Dan heeft een zaak een x-aantal jaren een ster en dan borduren ze voort op wat ze al doen.”