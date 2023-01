Goudse asielboot klonk als grote grap, maar blijkt succes: ‘Trots op onze stad en de nieuwkomers’

Niemand kon wijk in of uit om woning­brand: wéér vragen over verkeers­ont­slui­ting Jonge Veenen in Moerkapel­le

Een incident op 3 januari leidt tot nieuwe vragen over de ontsluiting van nieuwbouwwijk de Jonge Veenen in Moerkapelle. Bij een brand in een woning sloten voertuigen van brandweer en politie de Koningsspil af. Gevolg: verkeer kon de wijk niet meer uit. Die heeft namelijk maar één ontsluitingsweg.

10 januari