Goudse band Cookhouse op nationale radio: ‘Waren beetje bang dat we onze fans kwijt waren’

Hoe kwamen jullie terecht op de nationale radio?

,,We hebben ze op de hoogte gebracht dat we een nieuw nummer hebben en daarom werden we uitgenodigd om die live te komen spelen. We zijn er al twee maal eerder geweest, maar deze keer was wel extra bijzonder. Het was namelijk de eerste keer sinds lange tijd dat we weer optraden voor publiek. Dit zorgde echt voor een speciale ontlading na afloop.”



,,Daarnaast was het ook spannend hoe onze muziek werd ontvangen. We hebben de afgelopen twee jaar toch weinig uitgebracht en daardoor waren we een beetje bang dat we onze fans waren kwijt geraakt. Gelukkig is dit niet het geval. De DJ Carolien Borgers gaf zelfs aan dat er ongebruikelijk veel appjes binnenkwamen. Dat is wel tof om te horen.”