Goudse bever laat zich na jaren eindelijk filmen; toch baalt beverliefhebber Cees

Dreigt net als vorig seizoen een inzinking bij FC Oudewater? ‘Zou al mooi zijn als we handhaven’

Een inzinking na de winterstop is FC Oudewater niet onbekend. Een jaar geleden gaf de club een zeker lijkende titel weg. In de voorbije weken daalde in 2D van de koppositie naar plek zeven. Op sportpark Markveld baart dat geen zorgen: ,,Handhaving blijft het doel.’’