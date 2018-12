Goudse Els (52): ‘Ik vergeef de moordenaar van mijn broer’

interviewEls van der Naalt (52) uit Gouda zit op maandag 12 juni 2017 in een klein, kaal kantoortje te wachten op een man. De zenuwen gieren door haar lijf. De laatste keer dat ze hem zag, was hij nog ‘gewoon’ George; de partner van haar broertje Fred. Maar nu is alles anders. Fred is dood en George zit in de gevangenis.