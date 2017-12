Wendy was met haar buurman in gesprek toen ze jongeren verderop een woning aan de Woudstraat zag bekogelen met sneeuwballen. Toen de jongeren hiermee stopten, ontplofte een nitraat in de richting van de jongeren en Wendy.

,,Uit het niets lag er een vuurwerkbom naast mijn hond, deze ontplofte naast zijn hoofd.'' Laika is door de harde klap in één keer doof geworden en reageert niet meer op signalen van haar baasje. ,,Normaal kwam ze kwispelend naar de deur gerend als ik de sleutel in het slot stak, dat doet ze nu niet meer. Het is echt een drama.''

Oproep

Wendy vermoed dat het vuurwerk uit het raam van de woning is gegooid, maar durft niets met zekerheid te zeggen. ,,Het kan ook afkomstig zijn van één van de jongeren die aan het bekogelen was.'' Met haar oproep of Facebook hoopt Wendy de dader te confronteren met wat hij heeft aangericht. ,,Mijn buurmeisje van vier was een paar meter verderop een sneeuwpop aan het bouwen, het had heel anders kunnen aflopen.''