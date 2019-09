Goudse IS’er Yasser Abouelella in Syrische cel

De Goudse IS-strijder Yasser Abouelella zit in de cel in een massagevangenis in Syrië. Schoonvader Klaas Spijk kon het eerst ‘onmogelijk geloven’. Inmiddels herkent Spijk de jihadist voor ‘99 procent zeker’ in een reportage van de Amerikaanse nieuwszender CBS. ,,De beelden zijn om te huilen.”

Abouelella staat op de terroristenlijst. Hij is de man van Mandy, een Goudse met wie Yasser in 2015 naar IS-gebied vertrok. Samen kregen ze vijf kinderen.

Quote Iedereen is ziek, aan de diarree, door vervuild water Klaas Spijk CBS zond dit weekend als eerste beelden uit vanuit de zwaarbewaakte Koerdische gevangenis voor mannelijke IS-strijders. Onder hen ook Abouelella, gehuld in een oranje overall. Op een vraag van een Amerikaanse verslaggever antwoordt hij dat hij Nederlander is.



,,Het was schrikken: nooit meer heb ik wat van hem gehoord”, zegt Spijk. ,,Altijd heb ik gedacht: die heeft het niet overleefd.” Spijk herkende de echtgenoot van Mandy in eerste instantie niet. ,,Eerst dacht ik: het is hem niet, onmogelijk. Want op de beelden zie je een man met een bol voorhoofd. Yasser heeft een recht voorhoofd.”

Ingevallen ogen

Inmiddels is Spijk er voor ‘99 procent zeker’ van overtuigd: de man op Amerikaanse televisie is Yasser Abouelella. ,,Het is al een paar jaar geleden dat ik hem zag, hij is zwaar gewond, en de oorlog en omstandigheden zullen hem zwaar getekend hebben. Zie bijvoorbeeld zijn ingevallen ogen. Er is gezichtsherkenning op losgelaten en ook de AIVD heeft gezegd dat het hem is.”

In de cel is voor de IS-strijder voorlopig geen zicht op berechting. De omstandigheden zijn er erbarmelijk. ,,Volgens CBS zitter er 5000 mannen op elkaar. De beelden zijn om te huilen. Het is een hok vol, slapen doen ze niet op matrassen. Ik zal niet zeggen dat ze beter verdienen, maar toch.”