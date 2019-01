Goudse Kelly (30) verloor zoon Jack door verkeerde diagnose

Schoonho­venaar wil geboorte­plaats wijzigen: ‘gemeente geen geboorte­plaats’

2 januari Schoonhovenaar Stephan Dooms heeft b en w van de gemeente Krimpenerwaard verzocht een wijziging in de Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen, zodat zijn zoon Aren Valentin Dooms niet in de 'gemeente Krimpenerwaard', maar officieel in Schoonhoven is geboren.