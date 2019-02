Goudse scholiere (18) overleden aan meningokokken

updateEen 18-jarig meisje uit Zevenhuizen is overleden aan meningokokken. De leerlinge van het Coornhert Gymnasium in Gouda werd zondag opgenomen in het ziekenhuis, maar is daar overleden.

Op het Coornhert Gymnasium is geschokt gereageerd op haar plotselinge dood. De school heeft de festiviteiten rond het lustrum deze week geannuleerd. ,,De hele dag hebben leerlingen stilgestaan bij haar overlijden’’, zegt rector Marco Oehlenschläger. ,,Er is een gedenkteken opgezet in een lokaal. Daar liggen bloemen bij. Zoiets organiseert zich organisch.’’

Het meisje was vele jaren lid van volleybalvereniging ZVH in haar woonplaats, maar is daar onlangs gestopt met spelen. Het nieuws van haar overlijden is volgens voorzitter Joke Scheffers-Veerman van ZVH als een bom ingeslagen bij de club. ,,Velen kenden haar en iedereen is er kapot van.’'

Ze zegt verder dat zaterdag bij de wedstrijden gepast wordt stilgestaan bij haar overlijden. ,,Waarschijnlijk in de vorm van een minuut stilte.’’

,,Ons college heeft met enorme verslagenheid kennis genomen van het plotselinge overlijden van de scholiere’’, laat wethouder Daan de Haas (volksgezondheid) van de gemeente Zuidplas weten.

Iedereen die recentelijk heel intensief contact had met de scholiere, is persoonlijk benaderd door het ziekenhuis en/of de GGD Hollands Midden.

Besmettelijk

Meningokokken zijn besmettelijk. Mensen krijgen het door een bacterie. Iedereen kan meningokokkenziekte krijgen, maar het komt het meest voor bij jonge kinderen en bij tieners. Het gevolg kan een hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging zijn. De kans is heel klein dat iemand ziek wordt, nadat hij is besmet. Wanneer diegene wel ziek wordt, kan dat soms al binnen enkele uren gebeuren. De tijd tussen besmet raken en ziek worden is twee tot tien dagen.

Door hoesten en niezen komen kleine druppeltjes met de bacterie in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken. Intensief contact is langer dan vier uur achtereenvolgend intensief contact hebben in hetzelfde huishouden en/of zeer kleine ruimtes, voorbeelden hiervan zijn oppas, logerende vriend(innet)jes, in dezelfde tent slapen en een lange autoreis maken. Een klaslokaal valt hier niet onder.

Klachten bij meningokokken kunnen zijn: plotseling hoge koorts, sufheid, hoofdpijn, niet tegen licht kunnen, misselijkheid, braken, een zere en stijve nek, vooral als je het hoofd voorover buigt en soms hele kleine, rode of paarse vlekjes in de huid. De vlekjes kunnen niet weggedrukt worden. Ze zijn zo groot als een speldenknop.

Vaccinatie

Sinds mei 2018 worden baby’s en kinderen van 14 maanden en 14 jaar gevaccineerd tegen meningokokken types A, C, W en Y vanuit het Rijksvaccinatieprogramma. Hiervoor werd alleen tegen type C gevaccineerd. Er vindt komend jaar een campagne plaats voor kinderen ouder dan 14 jaar. In het voorjaar van 2019 ontvangen zo’n 860.000 Nederlandse jongeren een uitnodiging voor een vaccinatie. Het gaat om jongeren die geboren zijn in 2001, 2002, 2003, (een deel van) 2004 en 2005.

Dit jaar zijn 93 mensen besmet met de snel oprukkende bacterie meningokok, van wie er negentien zijn overleden. Van de 14-jarigen die dit jaar een oproep kregen om zich tegen meningokokken te laten inenten, kwam tot bijna 25 procent niet opdagen. Dat bleek eerder uit onderzoek van deze krant.