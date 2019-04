Goudse SP’er tegen Pete Hoekstra: ‘You’re not welcome in Gouda’

Koert Westerman: Johan Derksen ís niet te vervangen

Sportverslaggever en presentator Koert Westerman is geschrokken van de val van de trap van Johan Derksen, die in Oudewater jaren zijn buurman was. Het boegbeeld van tv-programma Veronica Inside is al enige tijd geleden naar het Drentse Grollo verhuisd en viel daar deze week van de trap. Hij heeft onder meer een zware hersenschudding, meerdere breukjes in zijn gezicht en een gebroken arm.