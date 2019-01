Goudse stroopwafel gaat opnieuw de wereld over met United Airlines

nieuwjaarstoespraken 'Ja ja beste mensen, het was me het jaartje wel in onze mooie stad'

8:35 Hoe saai kun je het verzinnen dezer dagen: In een stoffige aula van het gemeentehuis luisteren naar een enorm lange nieuwjaarstoespraak. Het is warm, de tekst oubollig en niemand die ernaar luistert. Dat kan anders. Begin in ieder geval niet met: 'Lieve mensen, het was me het jaartje wel in onze mooie gemeente', luidt een advies.