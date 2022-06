Goudse stroopwafelbakker Mike in grote Bollywoodfilm: ‘Zoiets had ik nog nooit meegemaakt’

De Goudse stroopwafelbakker Mike van den Berg is binnenkort te zien in een grote Bollywood-film met beroemde Indiase acteurs.

Eigenaar Mike van den Berg van Berg’s Bakery aan de Lange Groenendaal in Gouda wist zondag niet wat hij zag, toen hij met zijn stroopwafel-foodtruck bij de Westermarkt in Amsterdam arriveerde. ,,Ik wist dat ik voor opnamen van een film was uitgenodigd, maar ik had geen idee dat het om zó’n grote productie zou gaan. Er stonden negen vrachtwagens met apparatuur en grote schermen en er liepen wel honderd medewerkers van de film rond.”

De stroopwafelbakker was beland op de filmset van Bawaal, een Indiase speelfilm waaraan grote Bollywood-acteurs als Varun Dhawan en Janhvi Kapoor meewerken. Zij staan garant voor volle bioscoopzalen in India.

De verkoopwagen waarop Goudse stroopwafels worden aangeprezen is binnenkort te zien in een grote speelfilm.

Grachten

De romantische film, die in april volgend jaar verschijnt, wordt opgenomen op drie Indiase locaties en in vijf Europese landen. De filmploeg was zondag in Amsterdam neergestreken en maakte daar volgens Mike van den Berg opnamen van typisch Nederlandse taferelen, zoals fietsen en varen in de grachten.

,,En het eten van stroopwafels. Daarvoor was ik uitgenodigd. De filmmaatschappij had op internet gezocht naar een verkoopwagen, waarop dit oer-Hollandse product goed herkenbaar was. En zo kwamen ze bij mij terecht.”

Overtreffen

Er werden opnamen gemaakt van de Goudse stroopwafelbakker bij zijn foodtruck en van het eten van stroopwafels door enkele Indiase acteurs. Van den Berg: ,,En dat is dus volgend jaar allemaal te zien in een grote Indiase speelfilm. Ik vind het heel bijzonder. Voor mezelf, maar ook voor Gouda.”

De stroopwafelbakker krijgt wel vaker bezoek van film- en televisieploegen, maar dit was volgens hem de overtreffende trap. ,,Bij zo’n grote productie ben ik nog nooit betrokken geweest, het was geweldig.”

