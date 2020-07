Goudse stroopwafels als presentje? Dat kan ik mijn Europese collega’s niet aandoen, zegt Rutte

Nou, dat heeft Rutte geweten. Dat kan Gouda niet over zijn kant laten gaan, klinkt het van Gouwenaars. Meesmuilend: ‘Wanneer komt de minister-president stroopwafels proeven?’ en: ‘De ‘taakstraf voor Mark is duidelijk: verplicht rondje Stroopwafelmuseum’. Of: ‘Heel bijzonder, dit. De echte Goudse stroopwafels zijn enorm populair, over de hele wereld. Je zou verwachten dat Rutte dat weet.’ De premier is van harte welkom, knipoogde toerismewethouder Thierry van Vugt.