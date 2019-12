Goudse Syriëganger Kouatar S. (28) blijft vastzitten

Staatslot gekocht? Deze huizen kun je morgen misschien kopen!

16:03 Duizenden mensen checken vannacht vol spanning hun staatslot. Heb ik iets gewonnen? Kan ik eindelijk die mooie sloep kopen? Of die miljoenenvilla? De kans is klein (kleiner dan dat je door de bliksem wordt getroffen of een parel in een oester vindt), maar dromen kan altijd!