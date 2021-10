Goudse vader krijgt acht jaar cel voor doodschudden van zijn eigen babydochter

De 34-jarige Alexander van S. uit Gouda is donderdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. De man heeft op 1 november in hun woning in Gouda zo hard met zijn babydochter Vera (negen maanden) geschud, dat het kindje is overleden.

De Gouwenaar heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan doodslag. De straf was precies zoals het Openbaar Ministerie had geëist, het maximum voor doodslag.

De rechtbank stelt wel dat de Gouwenaar zijn kind niet wilde doden. Maar hij heeft zo hard met de baby geschud, dat hij de kans op de dood voor lief heeft genomen. Terwijl hij op een ouderschapscursus heeft geleerd dat hij niet met een baby mag schudden.

Kapper

Alexander moest die dag oppassen, toen zijn vrouw naar de kapper was. Hij nam het meisje mee naar zijn kamer, waar hij ging gamen. Het kindje stoorde hem terwijl hij aan het gamen was. Hij schudde het meisje door elkaar. Hij legde het kind terug. Daarna ging hij met de hond wandelen. Hij liet een ambulance komen. Maar hij vertelde aan niemand, zelfs niet aan de hulpverleners, wat er echt gebeurd was.

Medici stelden vast dat het schudden de doodsoorzaak is geweest. De Gouwenaar vertelde niets daarover, ook niet aan zijn familie. Hij bekende later wel bij de politie. De moeder van Vera hoorde pas in de rechtbank dat hij twee keer heeft geschud. De Gouwenaar legde steeds wisselende verklaringen af, ook in de rechtbank.

Kapotgemaakt

Hij heeft het leven van twee families kapotgemaakt, zegt de rechter. Zijn ex-vrouw vraagt zich af of Vera nog geleefd zou hebben als zij de verdachte niet had laten oppassen. Zijn eigen familie staat nog wel achter hem. De verdediging vindt vooral de strafmaat niet passend. De Gouwenaar heeft het grootste geluk in zijn leven verloren, stelde de advocaat.

Of de verdachte in hoger beroep gaat tegen deze straf, is nog niet bekend.

