Goudse Verzekeringen keert met 100ste verjaardag voor de deur terug als hoofdsponsor Sparta

De Goudse Verzekeringen was in het verleden al hoofdsponsor van de Eredivisieclub, namelijk van 1996 tot en met 2002.

De aankomende honderdste verjaardag van de verzekeraar is ‘een van de redenen’ waarom De Goudse besloot om opnieuw voor het hoofdsponsorschap te kiezen, zo vertelt Geert Bouwmeester, voorzitter raad van bestuur bij De Goudse, op de site van Sparta. ,,In 2024 is het een eeuw geleden dat mijn grootvader De Goudse oprichtte. We zien het ook als startpunt voor een nieuw hoofdstuk.”

De Goudse verzekeringen heeft ruim duizend medewerkers in dienst en draait per jaar een omzet van zo’n 900 miljoen. Geert Bouwmeester senior begon in 1924 voor zichzelf. Een overloop richtte hij in als kantoorruimte, de eerste polissen bracht hij op de fiets rond. Inmiddels heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in ‘verzekeringsoplossingen’ voor bedrijven en in levens-, expat- en reisverzekeringen.