Goudse wijk Korte Akkeren vreest halvering speeltuin Bosweg: ‘Er zijn hier al zo weinig plekken om te spelen’

Leon (17) heeft een eigen bedrijf en verkoopt zijn spullen via Bol.com: ‘Levert leuk zakcentje op’

Een eigen bedrijf op je 17de. Leon Graafland is zo’n jonge ondernemer die via Bol.com en zijn eigen site spullen verkoopt. ,,Ik wil uitbreiden, maar eerst moet er meer verdiend worden. Ik wil niet in de min staan.”

29 juni