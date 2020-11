Gouwenaar (18) troggelde bejaarden duizenden euro’s af: ‘Als ik het niet deed, kreeg ik klappen’

leestip Melissa was op haar 26ste al in de overgang en hoopt via eiceldona­tie moeder te worden

22 november Moeder worden was al van jongs af aan de grote droom van Melissa Gelderblom (32) uit Waddinxveen. Groot was het verdriet toen zij op 26-jarige leeftijd hoorde dat ze vervroegd in de overgang was en de kans op een zwangerschap nihil. Ze hoopt nu via eiceldonatie alsnog haar droom te verwezenlijken én het taboe rond eiceldonatie te doorbreken.