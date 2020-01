Gouwenaar Mike Lingen na ernstig treinongeval: ‘Het gevecht met jezelf is het allermoeilijkst’

Nieuwe parkeerta­rie­ven in Gouda: ook in de avonden duurder

9:33 Parkeren in de stationsgarage in Gouda kost sinds deze week 2 euro per uur tijdens kantooruren, in plaats van 1,80 euro. De prijs voor een abonnement stijgt van 79 naar 90 euro per maand. Parkeren in de binnenstad wordt pas vanaf 1 maart duurder.