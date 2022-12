Gouwenaar onterecht bestraft voor overtreden samenscholingsverbod tijdens avondklok in coronatijd

Burgemeester Pieter Verhoeve had een Gouwenaar niet mogen bestraffen omdat hij in coronatijd het samenscholingsverbod zou hebben overtreden. Verhoeve had de twintiger een last onder dwangsom opgelegd. De rechtbank Den Haag concludeert dat hiervoor onvoldoende grond was.

Op 23 januari 2021 werd een avondklok ingesteld. Vervolgens was het op verschillende plekken in het land onrustig. Op sociale media werd opgeroepen tot rellen, waarna het op 25 januari tot ongeregeldheden kwam in Gouda. Het bericht ging rond dat jongeren op die dag om 15.00 uur wilden verzamelen in Bloemendaal. De politie hield toezicht en zag dat een groep van zes jongeren stenen en hout leek te verzamelen. Agenten dachten dat zij zouden gaan rellen en vernielingen zouden aanrichten.

Herres

Het zestal werd aangehouden, en hun telefoons in beslag genomen en onderzocht. Zij werden verdacht van opruiing, of openlijke geweldpleging. De twintiger zat ook in chatgroepen op Telegram en in één van die chatgroepen, ‘herresgouda’, reageerde hij met de oproep dat Gouda ook ‘op de kaart’ moest komen.

Van de verdenking opruiing werd de Gouwenaar op 3 november 2021 door de politierechter vrijgesproken.

Volgens de bestuursrechter is niet vast te stellen op welk moment de Gouwenaar onderdeel was van de groep(en), die ook nog eens van samenstelling wisselden, laat staat wat zijn rol is geweest. Er was in ieder geval geen vaste groep van zes personen die zich bezighield met het verzamelen van stenen en hout, die bij elkaar is gebleven tot de aanhoudingen. Ook kan niet worden gesteld dat de Gouwenaar daar al die tijd onderdeel van was, schrijft de rechter.

Dat de Gouwenaar op sociale media schreef ‘dat Gouda ook op de kaart moet komen’ en dat dit is aangemerkt als een oproep tot wanordelijkheden, wil niet zeggen dat hij zich ook schuldig maakt aan het overtreden van het verbod op samenscholing. Gouda mocht de last onder dwangsom dus niet opleggen.

